Zonguldak\'ta Balık Tutarken Ölüme Düştü

Zonguldak'ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kent merkezinde Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde balık tutan İsa Uysal (67), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Uysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen Uysal'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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