Zonguldak\'ta Balık Tutarken Ölüme Düştü

Esin Öztürk:

bu tür olaylar ne yazık ki her sene yaşanıyor ve insanlar yine aynı hataları yapıyo kayalıklardan balık tutarken çok dikkat edilmesi lazım çünkü bir anda her şey değişebiliyo deniz o kadar da affedici değil ki yani aman dikkat edelim bi daha böyle acılar yaşanmasın