Zonguldak'ta Balık Tutarken Ölüme Düştü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Balık Tutarken Ölüme Düştü

Zonguldak\'ta Balık Tutarken Ölüme Düştü
11.06.2026 19:08
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Zonguldak'ta 67 yaşındaki İsa Uysal, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde balık tutan İsa Uysal (67), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Uysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen Uysal'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Balık Tutarken Ölüme Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Esin Öztürk Esin Öztürk:
    bu tür olaylar ne yazık ki her sene yaşanıyor ve insanlar yine aynı hataları yapıyo kayalıklardan balık tutarken çok dikkat edilmesi lazım çünkü bir anda her şey değişebiliyo deniz o kadar da affedici değil ki yani aman dikkat edelim bi daha böyle acılar yaşanmasın 0 0 Yanıtla
  • Kezban Sazlı Kezban Sazlı:
    çok yazık olmuş ama bu yaşta kayalıklarda balık tutmak riskli bir şey 0 0 Yanıtla
  • Enver Besıktas Enver Besıktas:
    vay be yani 67 yaşında balık tutarken böyle bişey olması çok üzücü ama artık gençler bile bu tür tehlikeli yerlere gidiyor hiç düşünmüyo işte boş ver yapacak bi şey yok herkes kendi yoluna gidiyo 0 0 Yanıtla
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