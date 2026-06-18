Zonguldak'ta Banka Şubesinde Silahlı Olay - Son Dakika
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Zonguldak'ta Banka Şubesinde Silahlı Olay

Zonguldak\'ta Banka Şubesinde Silahlı Olay
18.06.2026 15:38
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Banka şubesinde yere ateş eden şüpheli B.H. gözaltına alındı, kimse yaralanmadı.

Zonguldak'ta banka şubesinde silahla yere ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen iş insanı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere bir el ateş etti.

Silah sesinin ardından bankadaki personel ile müşteriler binayı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis suç aleti olduğu değerlendirilen tabancayla şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Finans, Güncel, Polis, Banka, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Banka Şubesinde Silahlı Olay - Son Dakika

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