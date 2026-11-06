Zonguldak'ta bekçiyi darbettiği iddia edilen eski polis imza şartıyla serbest kaldı

Zonguldak'ta bekçiyi darbettiği iddia edilen eski polis imza şartıyla serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna nedeniyle çıkan kavgada çarşı ve mahalle bekçisini darbettiği iddia edilen eski polis memuru, haftada iki gün karakola imza şartıyla serbest bırakıldı. Eski polis hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna çalma nedeniyle çıkan kavgada çarşı ve mahalle bekçisi Eren Ü.'yü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski polis memuru Kadir T., haftada iki gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAKİ,
Kaynak: DHA
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