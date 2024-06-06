Zonguldak'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgada şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgada şüpheli tutuklandı

Zonguldak\'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgada şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada boksör olan R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen R.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli B.K. gözaltına alındı ve tutuklandı.

06.06.2024 22:11
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Zonguldak'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi'nde dün R.K. (20) ile B.K. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine boksör olduğu öğrenilen R.K. sol göğsünün üst kısmından silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan R.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ? Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.K. saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Suç, Spor, Güncel, Son Dakika

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