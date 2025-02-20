Zonguldak'ta Çakal, Avladığı Kediyi Kameraya Yakalattı

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Zonguldak'ta aç kalan çakal, avladığı kediyle kameraya yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aç kalan bir çakal, gece saatlerinde avladığı kediyle ilerlerken güvenlik kamerasına yakalandı.

Ontemmuz Mahallesi Ayyıldız Caddesi üzerinde bir büfenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çakalın avladığı kediyi ağzında taşıdığı sırada kameranın kızılötesi ışığını fark ettiği ve bu nedenle avını yolun ortasına bıraktığı yer aldı. Kısa bir tereddütten sonra çevresini kontrol eden çakal, kediyi tekrar alarak ormanlık alana doğru uzaklaştı ve izini kaybettirdi.

Bölgede yaban hayatının hareketliliği dikkat çeken büfe sahibi Halil Alaca, "Güvenlik kameralarının bakımını yapan arkadaşımız kamerayla uğraşırken gece saatlerinde yaban hayvanının kediyi getirip kamera ışığını fark edip bırakıp gittiğini görüyor. Yaban hayvanı çevrede dolaşarak kimsenin olmadığından emin olup avladığı kediyi alıp götürüyor. Yakın çevremizde komşularda kediler vardı. Çok sayıda kediden 3-4 kediye kadar düştü. Biz bu kedilerin bir yaban hayvanı tarafından alındığından şüpheleniyorduk. Kamera kaydı olunca netleşmiş oldu. Yaban hayvanının açlıktan dolayı aldığını tespit ettik. Demek yavruları var yakın çevrede yuvası olduğu netleşmiş oldu" diye konuştu.

Yaban hayvanlarının özellikle gece saatlerinde yiyecek arayışı içinde olduğuna dikkat çeken veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, "Çakal ormanda aç kalmamak için şehre inmeyi tercih etti. Yiyebileceği ne varsa yedi. C¸akal, avını kedi veya farklı bir hayvan olarak go"rmez. Yiyecek olarak go"ru"r Çakallardaki en büyük problem kuduz riski. Çünkü taşıyıcı olabiliyorlar. Sokak köpekleri normalde çakalın şehre inmesini engelliyorlar. Defans hattı aslında ormanla arasında köpekler oluyor. Ama köpeklerin de toplanması bunu tetiklemiş olabilir" ifadelerine yer verdi.