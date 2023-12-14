 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta çalınan minibüsü parçalara ayırıp satan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta çalınan minibüsü parçalara ayırıp satan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çalınan minibüs, sahte plaka takılarak Samsun'un Terme ilçesine götürüldü ve daha sonra parçalara ayrılarak satıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak\'ta çalınan minibüsü parçalara ayırıp satan şüphelilerden 3\'ü tutuklandı
14.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:22
Abone Ol

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çaldıkları minibüsü parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede park halindeki minibüsün sahibinin şehir dışında olduğu sırada çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamera görüntülerini, Karabük ve Kastamonu JASAT ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli inceledi.

Sahte plakayla Samsun'un Terme ilçesine götürülen aracın, daha sonra parçalanarak değerinin çok altında bir fiyata satıldığı tespit edildi.

Samsun ve Terme'de 2 noktada yapılan aramada, aracın çeşitli parçaları bulunarak muhafaza altına alındı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, Zonguldak'ta 3, Samsun'da 3 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere 7 şüpheyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zonguldak, Samsun, Tutuklama, Güvenlik, Hırsızlık, Gözaltı, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta çalınan minibüsü parçalara ayırıp satan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32
CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28
Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Son Dakika
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 21:14:07. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta çalınan minibüsü parçalara ayırıp satan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement