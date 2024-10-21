Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan çift evlerinde ölü bulundu.
Belediye Sitesi Mahallesi'nde ikamet eden Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'den (60) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen karı kocanın cenazeleri, incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Çiftin Ölümü Şüpheli - Son Dakika
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