Zonguldak'ta Denizde Çamurlu Su Renk Değiştirdi
Yağış sonrası derelerden akan çamurlu su denizi kahverengine bürüdü, liman ve kıyılarda görüldü.
Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye büründü.
Kentte 2 gündür etkili olan yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu suyun döküldüğü denizin kıyı kesimlerinde kahverengi renk hakim oldu.
Liman ve kıyı kesimlerdeki renk değişimi, kentin birçok noktasından görüldü.
Kaynak: AA
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