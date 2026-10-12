Zonguldak\'ta düğün konvoyunda ateş açma iddiasıyla 2 zanlıya adli kontrol uygulandı

Zonguldak'ta düğün konvoyunda ateş açma iddiasıyla 2 zanlıya adli kontrol uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sine adli kontrol uygulandı, biri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Şüphelilerin ev ve çevresindeki aramalarda kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği fişeği ile 17 boş kartuş bulundu.
Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda ve tünelde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler O.Ç. (32), E.M.A. (21), İ.A'yı (28) gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, E.M.A'nın evinin önündeki çalılıkta kurusıkı tabanca, O.Ç'nin ikametinde 8 dolu av tüfeği fişeği ile evinin önünde 17 boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, savcılık sorgusu sonrası salıverildi, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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