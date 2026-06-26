Zonguldak\'ta Duygusal Veda Töreni

ZONGULDAK'ta, Mithatpaşa İlkokulu'nda, karne gününde, emekli olan 2 öğretmene veda töreni yapıldı. Öğrenciler koridora dizilirken, öğretmenler onlara sarılıp veda etti. Duygusal anlar yaşanan vedada, okul müdürü Ali Özdoğan da meslektaşlarına sarılıp ağladı.

Kent merkezindeki Mithatpaşa İlkokulu'nda kendi istekleriyle emekli olan, aynı okulda 18 yıldır görev yapan 29 yıllık öğretmen Deniz Özen (60) ve 15 yıldır aynı yerde görev yapan 39 yıllık öğretmen Fatma Bal (60) için karne gününde tören düzenlendi. Ellerine Türk bayrağı alan öğrenciler koridora sıralandı. Sınıflarından gelen öğretmenler, öğrencilerine ve velilere sarılıp vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı programda, okul müdürü Ali Özdoğan da gözyaşlarını tutamadı. Özdoğan, emekli olan meslektaşlarına çiçek takdim etti.

Öğrenciler ise okulun bahçesinde öğretmenlerine tekrar tekrar sarılarak veda etti.