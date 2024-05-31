Zonguldak'ta EDS direğine çarpan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta EDS direğine çarpan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta EDS direğine çarpan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer aile üyelerinin ise tedavileri devam ediyor.

31.05.2024 16:25
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Musa A'nın kullandığı 67 UB 955 plakalı otomobilin, dün Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Ören mevkisinde yol kenarındaki EDS direğine çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Emine A. (66), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan aynı aileden Nurcan A, Çağrı A. ve sürücü Musa A'nın ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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