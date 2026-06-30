Zonguldak\'ta Fındıklık Yangını

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan zarar gördü.
Gökhasan köyü Meyre mevkisindeki fındık bahçesinde, çalı yakmak için yakılan ateş çevreye yayıldı.
Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü, Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 hektar fındıklık alan yandı.???????
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