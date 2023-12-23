Zonguldak\'ta fırtına çatıları uçurdu

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Fırtınada garajın çatısı böyle uçtu

Zonguldak'ta etkili olan fırtına çatıları uçurdu, o anlar güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle çatılar uçtu. Ekipler alarma geçti. Kilimli ilçesindeki garajın çatısının uçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak Valiliği'nin tam fırtınaya karşı vatandaşları uyarmasının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Yayla Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bir binanın çatısı yola uçtu. Yol kısa süreli trafiğe kapatılırken Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Başkent EDAŞ ekipleri ile polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Burada yapılan çalışmanın ardından çatı yoldan kaldırıldı.

Şehrin farklı noktalarında da fırtına sebebiyle çatılar uçtu. AFAD ekipleri maddi zarar yaşanan bölgelere yönlendirilerek tutanak tuttu. Öte yandan Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki bir garajın çatısının uçma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.