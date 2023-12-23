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Zonguldak'ta fırtınada kara oturan geminin enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta fırtınada kara oturan geminin enkazı kaldırılıyor

Zonguldak'ta fırtınada ikiye bölünerek karaya oturan geminin enkazının kaldırma çalışmaları başladı. Söküm işlemleri 1 ay sürecek ve geminin hurdası Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye verilecek.

Zonguldak\'ta fırtınada kara oturan geminin enkazı kaldırılıyor
23.12.2023 - 14:42,  Güncelleme: 14:50
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ZONGULDAK'ta, fırtınada ikiye bölünerek sürüklenip karaya oturan geminin enkazını kaldırma çalışması başladı. Söküm çalışmalarının 1 ay süreceği belirtilirken, geminin hurdası Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye verilecek.

Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da etkili olan fırtınada 2 parçaya ayrılıp sürüklenen 'Pallada' isimli Kamerun bayraklı kuru yük gemisi sahil bandına çarparak durdu. Karaya oturan 1968 yapımı geminin 13 mürettebatı, halatlarla tahliye edildi. Geminin karaya oturmasının ardından yakıtı boşaltılıp çevre güvenliğinin sağlandığı belirtilirken, denize olabilecek muhtemel sızıntıları önlemek için de şerit çekildi. Olay sonrasındaki 1 ayın ardından, sigorta işlemleri kapsamında geminin söküm çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan işlemlerin ardından geminin hurdasının ilçede faaliyet gösteren ERDEMİR'e verileceği ifade edildi. Sahildeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla geminin önce yaşam mahallinin bulunduğu parçasının, ardından da açıkta olan diğer parçasının vinçlerle karaya çekilip sökülmesi planlanıyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kamerun, Ereğli, Denizcilik, Olaylar, Çevre, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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