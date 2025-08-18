Zonguldak'ta Güvenlik Uygulamaları Sonucu 37 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Zonguldak'ta Güvenlik Uygulamaları Sonucu 37 Şüpheli Yakalandı

18.08.2025 17:35
Zonguldak'ta yapılan uygulamalarda 37 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ağustos'ta kent genelinde yapılan uygulama ve faaliyetlere ilişkin veriler açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 6, 10 yıl üzeri hapis cezası bulunan 2 ile çeşitli nedenlerle ifadeye yönelik aranan 18 olmak üzere toplam 37 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 588 uygulamada, 19 bin 31 araç ve 17 bin 317 kişi kontrol edildi.

Kent genelinde ruhsatsız maden ocaklarına yönelik kontroller kapsamında yapılan 10 denetim ve 4 ihbar sonucu 2 maden ocağı imha edilirken, 9 metre profil ray, 1 adet havalandırma sistemi ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 1'i kuru sıkı 4 tabanca ile 302 fişek, 8 yivli ve yivsiz tüfekle 47 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 10 operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda, 1 kilo 718 gram sentetik uyuşturucu, 499,8 gram esrar, 114 kök kenevir bitkisi ile 15 sentetik ecza ve 96 tabanca fişeği ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen denetimde ise 17 kişi sorgulanırken, 13 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi, 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Zonguldak'ta Güvenlik Uygulamaları Sonucu 37 Şüpheli Yakalandı

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Güvenlik Uygulamaları Sonucu 37 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
