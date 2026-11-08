Zonguldak'ta hava yüzünden balıkçılar denize açılamadı; bölgede 26 bin ton avlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta hava yüzünden balıkçılar denize açılamadı; bölgede 26 bin ton avlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta hava yüzünden balıkçılar denize açılamadı; bölgede 26 bin ton avlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı ve avlanmaya ara verildi. Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, Kefken-Cide arasında 26 bin ton balık avlandığını, havanın 2-3 gün daha bozuk süreceğini söyledi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Kentte faaliyet gösteren balıkçılar, Karadeniz'de etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle avlanmaya ara vermek zorunda kaldı.

Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, gazetecilere, sezon başında bölgede balık bolluğu yaşanacağını öngördüklerini söyledi.

Hava şartlarının balıkçılığı etkilediğini belirten Aksu, "Havanın şartları bozulduğundan dolayı bölgede balıkçılık biraz zayıfladı. Bölgemizde Kefken'le Cide arası 26 bin ton balık avlandı." dedi.

Palamutun göç balığı olduğunu hatırlatan Aksu, "Palamut göçünü bitirdi. Bundan sonra istavrit, hamsi tarzında balıkları tutmayı hedefliyoruz ama şu andaki göstergelerde havadan sonra belli olacak. Hava şartlarından dolayı avlanma olmuyor. Karadeniz'de hava bozuk. 2-3 gün sürecek. Bu süreden sonra balıkçılarımız denize açılacaklar. Çinekop, istavrit, mezgit, hamsi gibi balıkları yakalamaya çalışacaklar." diye konuştu.

Aksu, Kurucaşile, Kozlu, Bağırganlı, Kefken, Kilimli, Ereğli, Kozlu, Tarlaağzı ve Akçakoca limanlarına sezon başından bu yana yaklaşık 26 bin ton balık getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Batı KaradenizBülent AksuZonguldakEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı İşte yeni hayatı Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
12:45
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 13:56:18. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta hava yüzünden balıkçılar denize açılamadı; bölgede 26 bin ton avlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android