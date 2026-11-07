Zonguldak'ta istinat duvarı kaydı, 1 ölü 1 yaralı ev çökmesinin olduğu cadde kapandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta istinat duvarı kaydı, 1 ölü 1 yaralı ev çökmesinin olduğu cadde kapandı

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Zonguldak\'ta istinat duvarı kaydı, 1 ölü 1 yaralı ev çökmesinin olduğu cadde kapandı
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Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bugün bu caddede istinat duvarı çatlayıp kayınca yol trafiğe kapatıldı; önlemler ve açılma tarihi belirsiz.

ZONGULDAK'ın evin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı caddede istinat duvarında çatlak meydana geldi. Duvarın öne doğru kayması üzerine cadde, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de bir evin çökmesi sonucu Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman yaralandı. Bugün öğle saatlerinde de aynı caddede istinat duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın öne doğru kayması üzerine cadde, olası bir tehlikeye karşı araç trafiğine kapatıldı. Hasar oluşan istinat duvarıyla ilgili alınacak önlemler ve caddenin yeniden trafiğe açılacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: DHA
Zonguldak3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta istinat duvarı kaydı, 1 ölü 1 yaralı ev çökmesinin olduğu cadde kapandı - Son Dakika
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