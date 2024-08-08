Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük: Bir işçi mahsur kaldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük: Bir işçi mahsur kaldı

Zonguldak\'ta kaçak ocakta göçük: Bir işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak bir ocakta meydana gelen göçük sonucu bir işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

08.08.2024 15:11
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte Ayhan Yılmaz (54), mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Mehmet Özkaya Sokak'ta bir yamaçta bulunan kaçak kömür ocağında göçük meydana geldi. T.K.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak ocağın tavanındaki göçük nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı değerlendirilen Ayhan Yılmaz'dan haber alınamadı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan madenciye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları incelemek için Kilimli Kaymakamı Hüseyin Ece de bölgeye geldi. Madencilerin ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürerken, göçükte kalan madencinin yakınları da ocak başında gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Kaynak: DHA

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