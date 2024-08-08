Zonguldak\'ta kaçak ocakta göçük: Bir işçi mahsur kaldı

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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte Ayhan Yılmaz (54), mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Mehmet Özkaya Sokak'ta bir yamaçta bulunan kaçak kömür ocağında göçük meydana geldi. T.K.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak ocağın tavanındaki göçük nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı değerlendirilen Ayhan Yılmaz'dan haber alınamadı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan madenciye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları incelemek için Kilimli Kaymakamı Hüseyin Ece de bölgeye geldi. Madencilerin ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürerken, göçükte kalan madencinin yakınları da ocak başında gelecek iyi haberi beklemeye başladı.