Zonguldak'ta kamyonet kapağıyla sıkışan çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta kamyonet kapağıyla sıkışan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Zonguldak\'ta kamyonet kapağıyla sıkışan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi, Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'ndeki Dereiçi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi. Sürücünün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 14:47
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Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Acılık Caddesi Alpaslan Sokak'ta dün yolda yürürken, Gültekin T'nin (20) kullandığı 67 ABG 538 plakalı kamyonetin açılan kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışarak yaşamını yitiren Yasin D'nin cenazesi, yakınlarınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazesi Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'ndeki Dereiçi Camisi'ne getirilen Yasin D. için helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yasin D'nin cenazesi, kılınan namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un da katıldığı cenaze töreninde, Yasin D'nin yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kamil Altun, Zonguldak, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kamyonet kapağıyla sıkışan çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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