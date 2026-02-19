Zonguldak'ta Kamyonet Kazası: Sürücüye 7 Yıl 9 Ay Hapis

Zonguldak'ta su yüklü kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin sürücü ile su firması yetkilisinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık sürücü Ö.S. (21), tutuksuz sanık su firması yetkilisi İ.K. ile kazada yaşamını yitiren 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın babası İlker Darıcı, kazada yaralanan annesi Ömürcan Darıcı ve taraf avukatları katıldı.

Darıcı çifti, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Katılanlar vekili, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. İddia makamı da tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık sürücü Ö.S, önceki ifadelerini tekrar ederek, ekleyeceği hususun olmadığını kaydetti.

Tutuksuz sanık su firması yetkilisi İ.K. de beraatini talep etti.

Sanık Ö.S'nin avukatları, müvekkillerinin olay anında tüm önlemleri aldığını savundu.

Müvekkilinin el frenini çektiğini ve aracı vitese taktığını aktaran avukatlar, "Olay günü okul yönetimini aramış ancak ulaşamamıştır. Okulda güvenlik görevlisi bulunsaydı bu olay yaşanmayabilirdi. Ayrıca olay yerinin eğimi ve zemin ıslaklığı tam olarak incelenmemiştir. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." dedi.

Sanık İ.K'nin avukatı ise müvekkilinin olayla illiyet bağının bulunmadığını, SRC belgesi (yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin alması zorunlu belge) olmayan şoför çalıştırmanın sadece idari para cezası gerektirdiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık sürücü Ö.S'yi "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık su firması yetkilisi İ.K'nin tali kusurlu olması gözetilerek 60 bin 500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olay

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, 1 Aralık 2025'te, Ö.S'nin rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücüsü araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etmiş, bu sırada Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan Sarp Eymen Darıcı ile annesi Ömürcan Darıcı ve R.Y. kamyonetin çarpması sonucu yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye götürülen, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.