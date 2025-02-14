Zonguldak'ta Kanamalı Sokak Kedisi Sezaryenle Doğum Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Kanamalı Sokak Kedisi Sezaryenle Doğum Yaptı

Zonguldak\'ta Kanamalı Sokak Kedisi Sezaryenle Doğum Yaptı

Zonguldak'ta bir hayvanseverin klinikte tedavi altına aldığı sokak kedisinin doğumunda 3 yavru hayata tutunamadı. Sezaryen ile dünyaya gelen 4. yavru, sütanne bulunmazsa risk altında.

14.02.2025 15:32  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ta bir hayvanseverin kanaması olduğunu fark ederek veteriner kliniğine getirdiği sokak kedisinin dünyaya getirdiği 3 yavru hayata tutunamadı. 4'üncü yavru, sezaryenle dünyaya getirildi. Veteriner Hekim Gökmen Koç, "Anne kedi, diğer yavrularda olduğu gibi bu yavrusuyla da şu anda ilgilenmiyor. Anne sağlığına kavuşacak ancak sütanne bulamazsak bu yavrumuzu da kaybetme riski var" dedi.

Kentte geçen hafta bir hayvansever, sokakta kanaması olduğunu gördüğü sokak kedisini, bir veteriner kliniğine getirdi. Gebe olduğu anlaşılan kedi tedavi altına alındı. Ultrasonla yapılan incelemede 4 yavru olduğu tespit edildi. Daha sonra kedinin normal doğumu başladı. Yavrulardan biri ölü doğarken, biri doğum kanalında sıkıştı. Sıkışan yavru kedi için sezaryenle doğum yaptırıldı. Normal doğan 2 yavru ise hayata tutunamadı. Anne ve yavru kedi klinikte tedavi altına alındı.

'SÜTANNEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Yavru kedinin hayata tutunması için sütanne bulunması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Gökmen Koç, "Kedimiz yaklaşık bir hafta önce ağır bir enfeksiyonla hayvansever bir vatandaş tarafından bize getirildi. Yaptığımız tahlillerde karnında yoğun bir enfeksiyon olduğunu fark ettik. Yavruların durumunu görmek için hemen ultrasona başvurduk. Kedinin karnında 4 yavru gördük. 4 yavrunun da kalp atımı vardı. Hemen antibiyotik tedavisine başladık. Kanamanın durduğunu görünce normal doğumu beklemek zorunda kaldık. Doğum başladığında dört yavrudan 3'ü doğdu, ancak 1'i ölü diğer 2'si canlı doğdu. Bu 2 yavru da öldü. Son yavru kanalda sıkıştı. Bu yavruyu da sezaryenle birlikte hayata bağladık. Şu an yavru iyi görünüyor ancak sütanneye ihtiyacımız var. Yoksa yavrunun durumu kötüye gidecek. Anne, diğer yavrularda olduğu gibi bu yavrusuyla da şu anda ilgilenmiyor. Anne sağlığına kavuşacak ancak dediğimiz gibi sütanne bulamazsak bu yavrumuz da kaybetme riski var" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Zonguldak, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kanamalı Sokak Kedisi Sezaryenle Doğum Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kanamalı Sokak Kedisi Sezaryenle Doğum Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.