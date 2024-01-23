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Zonguldak'ta Karayolundaki Heyelan Temizleniyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Karayolundaki Heyelan Temizleniyor

Zonguldak'ta meydana gelen karayolu heyelanı, karayolları ekipleri tarafından temizleniyor. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, heyelan bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Heyelan sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri işaretleme ve temizlik çalışmalarına başladı.

Zonguldak\'ta Karayolundaki Heyelan Temizleniyor
23.01.2024 - 22:59,
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Karayolundaki heyelanı temizleme çalışması böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta karayolunda meydana gelen heyelanı karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışmaları sürüyor. Ulaşım tek şeritten sağlanırken heyelan bölgesi dron ile havadan görüntülendi.

Zonguldak- İstanbul karayolunun 16. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan sebebiyle Ereğli istikametine tek şerit trafiğe kapandı. Heyelan sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede işaretleme ve duba çalışması gerçekleştirdi. Bölgeye iş makineleri sevk edilerek heyelanı kaldırma ve temizlik çalışması başlatıldı.

Ekipler heyelan bölgesinde trafiği kontrollü olarak sağlarken olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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