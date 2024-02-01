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Zonguldak'ta kasap dükkanının bacasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta kasap dükkanının bacasında çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak\'ta kasap dükkanının bacasında çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesinde bulunan bir kasap dükkanının bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

01.02.2024 17:49
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Zonguldak'ta kasap dükkanının bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Gazipaşa Caddesinde bir kasap dükkanının bacasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kasap dükkanının bacasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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