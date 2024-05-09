Zonguldak'ta Kestane Ağaçları Gal Arısından Korunuyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kestane Ağaçları Gal Arısından Korunuyor

Zonguldak\'ta Kestane Ağaçları Gal Arısından Korunuyor

Zonguldak'ta kestane ağaçlarını gal arısı zararlısından korumak amacıyla 'torymus sinensis' isimli faydalı böcekler doğaya salındı. Kestane üreticisini büyük kayba uğratan gal arısı zararlısına karşı başlatılan çalışma kapsamında geçen yıl mayısta kestane ormanına bırakılan böcekler, doğadan toplanarak üretme tesislerinde çoğaltıldı. Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda üretilen 600 böcek, Kilimli ilçesine bağlı Göbü Şirinköy mevkisindeki ormanlara bırakıldı. Kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böceklerle gal arısının verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında 2021'de 1050, 2022'de 1340 ve 2023'te ise 4 bin 422 salınım gerçekleştirildi. Programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan ile görevli personel katıldı. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da 'Doğada biyolojik denge için faydalı böcek popülasyonu yeterli sayıya ulaşıncaya kadar kestane gal arısının yoğun zarar yaptığı bölgelerde faydalı böcek salınımına devam edilecektir.' ifadesine yer verildi.

09.05.2024 12:40
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Zonguldak'ta kestane ağaçlarını gal arısı zararlısından korumak amacıyla "torymus sinensis" isimli faydalı böcekler doğaya salındı.

Kestane üreticisini büyük kayba uğratan gal arısı zararlısına karşı başlatılan çalışma kapsamında geçen yıl mayısta kestane ormanına bırakılan böcekler, doğadan toplanarak üretme tesislerinde çoğaltıldı.

Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda üretilen 600 böcek, Kilimli ilçesine bağlı Göbü Şirinköy mevkisindeki ormanlara bırakıldı.

Kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böceklerle gal arısının verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında 2021'de 1050, 2022'de 1340 ve 2023'te ise 4 bin 422 salınım gerçekleştirildi.

Programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan ile görevli personel katıldı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da "Doğada biyolojik denge için faydalı böcek popülasyonu yeterli sayıya ulaşıncaya kadar kestane gal arısının yoğun zarar yaptığı bölgelerde faydalı böcek salınımına devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Gökçebey, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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