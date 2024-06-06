Zonguldak'ta kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada lisanslı boksör vuruldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada lisanslı boksör vuruldu

Zonguldak'ta sevgilisinin çocukluk arkadaşı olan lisanslı boksör Rıdvan K., kıskançlık meselesi nedeniyle tabanca ile vuruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli Berkay K. ise yakalandı. Rıdvan K. hastaneye kaldırılırken, Berkay K. adliyeye sevk edildi.

06.06.2024 18:00
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ZONGULDAK'ta 'kıskançlık' meselesi nedeniyle çıkan kavgada lisanslı boksör Rıdvan K. (20) tabanca ile vuruldu. O anlar kameraya yansırken, kaçan Berkay K. (19) yakalandı.

Berkay K., iddiaya göre sevgilisinin çocukluk arkadaşı lisanslı boksör Rıdvan K.'yi kıskandı. Rıdvan K. ile Berkay K. arasında zamanla husumet oluştu. Rıdvan K.'nin Kapuz Plajı'nda olduğunu öğrenen Berkay K., dün akşam saatlerinde taksi ile Yeşil Mahalle Karpuz Caddesi'ne gitti. Burada hafif ticari araçtan inen Rıdvan K. ile 2 arkadaşı, Berkay K.'yi takside dövmeye başladı. Bu sırada Berkay K., yanındaki tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri Rıdvan K.'nin göğsüne isabet ederken, o anlar taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rıdvan K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancasına da el konuldu. Berkay K., emniyette susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay K. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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