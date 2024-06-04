Zonguldak'ta maden göçüğünde 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta maden göçüğünde 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta maden göçüğünde 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan işçilerden Tevfik Soy'un kurtarılamadığı belirtildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, olayın detaylarını açıklarken, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da başsağlığı dileklerini iletti.

04.06.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan madenciler Soy ve Kara, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Madenci Kara'nın, hastaneye kaldırılmadan önce arkadaşını kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, hastaneye gelerek, hayatını kaybeden Soy'un ailesine başsağlığı diledi, yaralı işçinin durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, göçüğün saat 12.15 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Tevfik Soy isimli işçimiz göçük altında kaldı. Bel bölgesinden aşağısı. İlk göçük anından itibaren bilinci kapalıydı. Olay yerindeki arkadaşları ve diğer ekipler, anında müdahale etti. Saat 13.50 sıralarında göçükten çıkardılar." diye konuştu.

Kurtarma çalışması devam ederken sağlık ekiplerinin de ocağa indiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Onlar da müdahalelerine devam etti. Göçükten çıkartıldıktan sonra ambulansta ve hastanede müdahaleler devam etti. Maalesef kurtaramadık. Tevfik Soy isimli kardeşimiz vefat etti, şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve madencilerimize başsağlığı diliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın durumu iyi. Büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da kömür üretimi sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden Tevfik Soy'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madenci camiasına başsağlığı diledi.

Mutlu, kazaların yaşanmaması için elden gelenin yapıldığını ancak doğayla mücadele ederken bazen bu tür olayların meydana geldiğini anlatarak, "Kardeşimizi kaybetmenin acısı içerisindeyiz. Ülkemizin, milletimizin, madenci camiasının, sınıfımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Göçükte yaşamını yitiren Soy'un evli ve iki çocuk babası olduğu, 2019 yılında kurumda işbaşı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, İsa Mutlu, Kilimli, Gelik, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden göçüğünde 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:59 Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:27:07. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden göçüğünde 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement