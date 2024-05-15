Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel işletilen maden ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden emekli işçinin cenazesi toprağa verildi. Şenol Zurnalı'nın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından helallik alındıktan sonra köy mezarlığına defnedildi. Göçükten yaralı kurtulan Savaş Onur ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

15.05.2024 12:29
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden emekli işçinin cenazesi toprağa verildi.

Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Şenol Zurnalı'nın (42) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Yazıköy'deki babaevine getirildi.

Zurnalı için burada helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş tarafından kıldırılan namazın ardından evli ve iki çocuk babası Zurnalı'nın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Cenazenin mezarlığa götürüldüğü sırada işçinin yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Emekli madenci Sıtkı Zurnalı, oğlunun tabutuna sarılarak, "Oğlum bütün haklarım sana helal olsun. Yavrum, gözün arkada kalmasın. Çocukların bana emanet. Güle güle git oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

Törene Zurnalı'nın yakınlarının yanı sıra Vali yardımcıları Mehmet Türk ve Turgut Subaşı, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, protokol üyeleri ve işçinin mesai arkadaşları katıldı.

Bu arada Zurnalı'nın, 3 yıl önce emekli olduğu, evlendirmek istediği oğluyla aynı ocakta çalışmaya devam ettiği, göçük esnasında oğlunun da maden ocağında bulunduğu belirtildi.

Öte yandan göçükten yaralı kurtarılan Savaş Onur, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, mesai arkadaşları, mahsur kalan işçiler Savaş Onur (31) ve Şenol Zurnalı'nın (42) kurtarılması için çalışma başlatmıştı.

Göçükten çıkarılan Onur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak aynı hastaneye götürülen Zurnalı ise kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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