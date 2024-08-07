Zonguldak\'ta Maden İşçisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren Bedirhan Karaş (27), hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında TTK'nın Gelik İşletme Müdürlüğü'ne ait ocağında meydana geldi. Bedirhan Karaş, maden ocağında çalışırken fenalaştı. Arkadaşları, Karaş'ı yeryüzüne çıkarırken, haber verilen sağlık ekipleri tarafından madencinin ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Karaş, kurtarılamadı. Karaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Karaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Yortanpazarı beldesi Kirazlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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