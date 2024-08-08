Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçük sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kalan kişinin cesedi çıkarıldı. Gözaltına alınan maden ocağı işletmecisi ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

08.08.2024 19:46
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışanlardan Ayhan Yılmaz (54) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Maden ocağını ruhsatsız işlettiği belirlenen T.K, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Yılmaz'ın akrabası Kamil Arslan, gazetecilere, 20-25 yıldır maden ocaklarında çalışan Yılmaz'ın 3 çocuğu olduğunu, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Yılmaz'ın cenazesinin, Bartın merkeze bağlı Eskiemirler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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