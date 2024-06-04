Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 yaralı (3)

Güncel

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: GÖÇÜKTEN 3 İŞÇİ ETKİLENDİ

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağında Tevfik Soy'un öldüğü göçükle ilgili Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler hayatını kaybeden Tevfik Soy'un yakınlarına başsağlığı diledi. Göçükte, ismi açıklanmayan bir madenci ile Harun Kara isimli işçinin göçükten koşarak kaçtığı sırada ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

Hastane önünde açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, 3 işçinin göçükten etkilendiğini belirterek, "Maalesef 12.15'te Gelik'te bir göçük meydana geldi. Göçüğe 3 işçi kardeşimiz maruz kaldı. 2'si kaçarak kurtuldu. Tevfik Soy isimli işçimiz göçük altında kaldı, bel bölgesinden aşağısı. İlk göçük anından itibaren bilinci kapalıydı. Olay yerindeki arkadaşları ve diğer ekipler anında müdahale etti. Hem tıbbi hem de göçüğün kaldırılması için müdahale ettiler. Saat 13.50 sıralarında göçükten çıkarıldı. Kurtarma çalışması devam ederken, sağlık ekipleri de ocağa inerek müdahaleye devam ettiler. Göçükten çıkarıldıktan sonra ambulans ve hastanede müdahaleler devam etse de maalesef kurtaramadık. Vefat etti, şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, tüm madencilerimize başsağlığı diliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın durumu iyi, büyük geçmiş olsun" dedi.

GMİS GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: KEŞKE BÖYLE KAZALAR OLMASA

Eksi 360 kotunda kömür üretimi esnasında kaza olduğunu anlatan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "TTK Gelik İşletmesi'nde kömür üretimi sırasında yaşanan kazada Tevfik Soy kardeşimizi kaybettik. Maden şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Madencilikte keşke böyle kazalar olmasa, olmaması için elden gelen yapılıyor ancak bazen doğa ile mücadele ederken bunlar yaşanabiliyor. Kardeşimizi kaybetmenin acısı içindeyiz. Madenci camiamız ve sınıfımızın başı sağ olsun" diye konuştu.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,