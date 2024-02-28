Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışması sonucu yaşamını yitiren işçi, Zonguldak'ta toprağa verildi.
Kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan işçi Baykul Sağlam (44), eksi 360 kodunda, kömür dökümü işlemi sırasında 5 tonluk kömür vagonu ile tumba arasına sıkıştı.
Mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılan Sağlam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haberi alan Sağlam'ın yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.
TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de hastaneye geldi.
Evli ve iki çocuk babası Sağlam'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyü Yukarıdere Mahallesi'ne getirildi.
Sağlam için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.
Kurumda 2009'da işe başladığı öğrenilen Sağlam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törene, işçinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Yeşil ile madenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan kaza sonucu işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?