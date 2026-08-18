Zonguldak'ta Mahalleli Kötü Kokuya Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Mahalleli Kötü Kokuya Tepki Gösterdi

Zonguldak\'ta Mahalleli Kötü Kokuya Tepki Gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birlik Mahallesi sakinleri, atık toplama tesisinden yayılan kötü koku ve haşerelere karşı şikayet etti.

ZONGULDAK'ta Birlik Mahallesi sakinleri belediyenin atık toplama tesisinden çevreye kötü koku yayıldığını belirterek tepki gösterdi. İmza toplayan mahalleli adına konuşan Azize Kaba, "Buradaki çöp kamyonlarından, sineklerinden, gece kavgalarından ve araç sularının yola gelmesinden şikayetçiyiz" dedi.

Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta bulunan tesis, 5 yıl önce belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ve Atık Toplama Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Zaman içerisinde çevreye yayılan kötü koku ile birlikte sinek ve fareler mahalleliyi rahatsız etmeye başladı. Sorunlarını belediyeye bildiren mahalleli, çözüm bulamayınca bu kez imza toplayıp Zonguldak Valiliği'ne dilekçe yazdı. Tesis önünde toplanıp tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri tesisin taşınmasını istedi.

Durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Azize Kaba, "Buradaki çöp kamyonlarından, sineklerinden, gece kavgalarından ve araç sularının yola gelmesinden şikayetçiyiz. Dilekçemizde de belirttik. Gece saat 03.00'ten sonra çalışmaya başlıyorlar. Demirleri indirip arabaya yüklüyorlar. Sabah işe gidenler var, bu durumdan rahatsız olup uyuyamıyorlar. Küfür kıyamet, kavga. Şahsi araçlar da yıkanıyor. Çöp de burada preslendiği için aşırı derecede koku oluyor. Koku da etrafa yayılıyor. Kokudan dolayı da sinek basıyor. Çocuklarımız dışarıda oynayamıyor. Biz de oturamıyoruz. Sürekli çocukların üstüne sinek ilacı sıkıyoruz. Biz bu durumdan mustaribiz. En azından buradaki gidişatın değişmesi tüm mahalle açısından iyi olacaktır" dedi.

Tesisin kaldırılmasını isteyen Mustafa Güney ise "Bizim şikayetimiz burada çöp suyu kokusu, pres yapıldığı zaman arabalar geldiğinde hemen boşaltılmıyor, temizlik olmuyor. Çöp olduğu için aşırı derecede fare var. Evin altı, yanı her yeri fare. Burada araba yıkandığı zaman tam yolun üstünde olduğu için oradan hep geçerken ıslanıyoruz. Buralar yıkanmıyor. Kapıda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor. Sorun 5-6 yıldır devam ediyor. Çözüm önerimiz, bunun buradan kalkması. Şehir merkezinde çöp toplama şantiyesi olur mu? İlaçlama yok. Çöp alanı dediğimiz yer temiz olur. Etrafa bakın, her taraf pislik. Yolu benim süpürecek halim yok. Asırlık ağaç çöp suyundan kurudu" diye konuştu

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Belediye yetkilileri ise kendilerine ulaşmış resmi bir şikayet olmadığını, tek bir haneden beyaz masaya telefonla başvuru yapıldığını, ilgili kurumların ortak görüşüyle tesisin yıllar önce belediyeye tahsis edildiğini, bölgede daha önce gürültü ve küfür konusuyla ilgili sorun olduğunu ve personelin uyarılarak disiplin yönetmeliğine, yüksek sesli müzik açma ve küfürlü konuşma konusunda maddeler eklendiğini belirtti. Çöp presleme ve toplama alanının yoldan bağımsız olduğunu bildiren belediye yetkilileri, çöp sularının sızmasının mümkün olmadığını ancak sızma ihtimaline karşı özel bir toprak kül karışımı tabakanın bulundurulduğunu ve sürekli olarak yenilendiğini aktardı. Çöp araçlarının, Sofular köyündeki çöp boşaltım tesisinde yıkandığı, bölgedeki yıkama faaliyetinin sadece araçların dışı için yapıldığı, bölgeden dışarı sızmanın da mümkün olmadığı ifade edildi. Bölgede çöplerin uzun süre bekletilmediği, toplanan çöplerin TIR'lara yüklenerek çöp döküm sahasına götürüldüğü de belediye yetkilileri tarafından belirtildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Mahalleli Kötü Kokuya Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu
Zeytinburnu’nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti
İBB Davası’nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim nasıl, niye yapılır, bilmiyorum İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı

17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
17:35
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:00
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
16:51
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’de Verdiği poza beğeni yağıyor
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 18:10:26. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Mahalleli Kötü Kokuya Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.