Zonguldak\'ta Mahalleli Kötü Kokuya Tepki Gösterdi

ZONGULDAK'ta Birlik Mahallesi sakinleri belediyenin atık toplama tesisinden çevreye kötü koku yayıldığını belirterek tepki gösterdi. İmza toplayan mahalleli adına konuşan Azize Kaba, "Buradaki çöp kamyonlarından, sineklerinden, gece kavgalarından ve araç sularının yola gelmesinden şikayetçiyiz" dedi.

Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta bulunan tesis, 5 yıl önce belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ve Atık Toplama Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Zaman içerisinde çevreye yayılan kötü koku ile birlikte sinek ve fareler mahalleliyi rahatsız etmeye başladı. Sorunlarını belediyeye bildiren mahalleli, çözüm bulamayınca bu kez imza toplayıp Zonguldak Valiliği'ne dilekçe yazdı. Tesis önünde toplanıp tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri tesisin taşınmasını istedi.

Durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Azize Kaba, "Buradaki çöp kamyonlarından, sineklerinden, gece kavgalarından ve araç sularının yola gelmesinden şikayetçiyiz. Dilekçemizde de belirttik. Gece saat 03.00'ten sonra çalışmaya başlıyorlar. Demirleri indirip arabaya yüklüyorlar. Sabah işe gidenler var, bu durumdan rahatsız olup uyuyamıyorlar. Küfür kıyamet, kavga. Şahsi araçlar da yıkanıyor. Çöp de burada preslendiği için aşırı derecede koku oluyor. Koku da etrafa yayılıyor. Kokudan dolayı da sinek basıyor. Çocuklarımız dışarıda oynayamıyor. Biz de oturamıyoruz. Sürekli çocukların üstüne sinek ilacı sıkıyoruz. Biz bu durumdan mustaribiz. En azından buradaki gidişatın değişmesi tüm mahalle açısından iyi olacaktır" dedi.

Tesisin kaldırılmasını isteyen Mustafa Güney ise "Bizim şikayetimiz burada çöp suyu kokusu, pres yapıldığı zaman arabalar geldiğinde hemen boşaltılmıyor, temizlik olmuyor. Çöp olduğu için aşırı derecede fare var. Evin altı, yanı her yeri fare. Burada araba yıkandığı zaman tam yolun üstünde olduğu için oradan hep geçerken ıslanıyoruz. Buralar yıkanmıyor. Kapıda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor. Sorun 5-6 yıldır devam ediyor. Çözüm önerimiz, bunun buradan kalkması. Şehir merkezinde çöp toplama şantiyesi olur mu? İlaçlama yok. Çöp alanı dediğimiz yer temiz olur. Etrafa bakın, her taraf pislik. Yolu benim süpürecek halim yok. Asırlık ağaç çöp suyundan kurudu" diye konuştu

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Belediye yetkilileri ise kendilerine ulaşmış resmi bir şikayet olmadığını, tek bir haneden beyaz masaya telefonla başvuru yapıldığını, ilgili kurumların ortak görüşüyle tesisin yıllar önce belediyeye tahsis edildiğini, bölgede daha önce gürültü ve küfür konusuyla ilgili sorun olduğunu ve personelin uyarılarak disiplin yönetmeliğine, yüksek sesli müzik açma ve küfürlü konuşma konusunda maddeler eklendiğini belirtti. Çöp presleme ve toplama alanının yoldan bağımsız olduğunu bildiren belediye yetkilileri, çöp sularının sızmasının mümkün olmadığını ancak sızma ihtimaline karşı özel bir toprak kül karışımı tabakanın bulundurulduğunu ve sürekli olarak yenilendiğini aktardı. Çöp araçlarının, Sofular köyündeki çöp boşaltım tesisinde yıkandığı, bölgedeki yıkama faaliyetinin sadece araçların dışı için yapıldığı, bölgeden dışarı sızmanın da mümkün olmadığı ifade edildi. Bölgede çöplerin uzun süre bekletilmediği, toplanan çöplerin TIR'lara yüklenerek çöp döküm sahasına götürüldüğü de belediye yetkilileri tarafından belirtildi.