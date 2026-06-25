Zonguldak'ta Mobil Sinema Keyfi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Mobil Sinema Keyfi

Zonguldak\'ta Mobil Sinema Keyfi
25.06.2026 13:56
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TRT Mobil Sinema Tırı, Zonguldak'ta çocuklara sinema deneyimi sunarak keyif dolu anlar yaşattı.

Zonguldak'ta çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

Çocukları beyaz perdeyle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında kente gelen TRT Mobil Sinema Tırı, sahil bandında konuşlandırıldı.

Çocuklar, tırda oluşturulan özel sinema ortamında film izleme heyecanı yaşadı.

Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu da TRT Mobil Sinema Tırı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Hacıismailoğlu, sohbet ettiği çocukların sinema heyecanına ortak oldu.

Film gösteriminin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik kapsamında çocuklar boyama etkinliğine katıldı.

TRT Mobil Sinema Tırı, yarın da Zonguldak'ta bulunacak.

Projeyle çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişiminin artırılması, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Mobil Sinema Keyfi - Son Dakika

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