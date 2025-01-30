Zonguldak'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonunda 14 Motosiklet Ele Geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonunda 14 Motosiklet Ele Geçirildi

Zonguldak\'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonunda 14 Motosiklet Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda şasi numarası silinmiş 14 motosiklet ve diğer çalıntı malzemeler ele geçirildi. 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

30.01.2025 17:30  Güncelleme: 17:31
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ZONGULDAK'ın 2 ilçesindeki motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonlarda, 14 şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si ise tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 25 Ocak'ta Çaycuma ilçesinde çalınan motosikleti ele geçirmek için inceleme başlattı. Çalışmayı derinleştiren ekipler, dün, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Jandarma komandoların da katıldığı operasyonlarda, tespit edilen 6 şüphelinin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Ereğli ilçesinde motosiklet tamircilerine de baskın yapılırken, narkotik köpeklerle uyuşturucu arandı. Operasyonlarda 14 şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet, 2 motor numarası kazınmış motor bloğu, 1 çalıntı motosiklet, 2 plaka ile 40 uyuşturucu hap, 1 tabanca 213 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Tolga D. ve Mert U. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çalındığı tespit edilen motosiklet ise sahibine iade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonunda 14 Motosiklet Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonunda 14 Motosiklet Ele Geçirildi - Son Dakika
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