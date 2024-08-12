Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak\'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ın Kilimli sahil yolundaki tünelde meydana gelen motosiklet kazasında Tunahan Ayvacık hayatını kaybetti, sürücü Berat Can Ayvacık yaralandı.

12.08.2024 11:29
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ZONGULDAK'ta Kilimli sahil yolundaki tünelde meydana gelen motosiklet kazasında Tunahan Ayvacık (16) hayatını kaybetti, sürücü Berat Can Ayvacık (19) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kilimli Sahil Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, 78 ABL 777 plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Berat Can Ayvacık, aracın hakimiyetini kaybetti. Motosikletin savrulmasıyla sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kuzeni Tunahan Ayvacık yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve kaskının olmadığı belirtilen Tunahan Ayvacık müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Berat Can Ayvacık'ın ise hastanedeki tedavisinin sürüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Tunahan Ayvacık'ın Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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