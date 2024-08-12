Zonguldak'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Beratcan A. (19) idaresindeki 78 ABL 777 motosiklet, Zonguldak-Kilimli sahil yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Savrulan motosikletin sürücüsü Beratcan A. ile arkasındaki Tunahan Ayvacık (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tunahan Ayvacık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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