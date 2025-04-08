Zonguldak'ta Nisan'da Kar Yağdı

Zonguldak'ta Nisan ayında kar sürprizi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin yüksek kesimlerinde aniden yağan kar etkili oldu.

Nisan ayının ilk günlerinde, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde kar yağdı. Fındık sezonuna yaklaşırken iki kez kar yağdığını ifade eden 900 rakımlı Gümeli beldesi sakinlerinden Sezgin İlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Yapraklar açtıktan sonra bu ikinci kez kar yağışı oldu. Hayırlısı olsun" diyerek o anları amatör kamerayla görüntüledi.