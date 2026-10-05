Zonguldak\'ta nöbetçi öğretmen, poğaça kaçan öğrenciyi Heimlich\'le kurtardı

Zonguldak'ta nöbetçi öğretmen, poğaça kaçan öğrenciyi Heimlich'le kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'taki Yayla Ortaokulu'nun bahçesinde sabah poğaça yiyen öğrencinin nefes borusuna yiyecek parçası kaçtı. Nöbetçi beden eğitimi öğretmeni, Heimlich manevrası uygulayarak parçayı çıkardı ve öğrenci kurtarıldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ZONGULDAK'ta nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Yayla Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bir öğrenci bahçede poğaça yerken fenalaştı. Bahçede nöbetçi olan Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sağlam, öğrencinin nefes borusuna yiyecek parçası kaçtığını fark etti. Sağlam, öğrenciye hemen Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusundaki yiyecek parçasını çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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