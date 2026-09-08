Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişler yasaklandı
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü il genelinde denize girişleri yasakladı. Vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla alınan karara riayet edilmesi istendi.
Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle yarın denize girişlere yasak getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimizce 9 Eylül Çarşamba günü ilimiz genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihte yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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