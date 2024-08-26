Zonguldak\'ta orman yangını kontrol altına alındı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Halilbeyoğlu köyü Solaklar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere, 41 araç ve yaklaşık 150 personelin yanı sıra 2 helikopterle müdahale edildi. İş makineleri de yol açma çalışması yaptı.

Bu arada bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Ekiplerin özverili şekilde çalıştığını aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür bu saat itibarıyla yangın kontrol altına alındı. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğümüz koordinesinde iki jandarma helikopterimiz geldi. Hem söndürme hem de soğutma çalışmaları devam ediyor. Onların çok büyük faydası oldu. 41 araç, 150'ye yakın personel yangına müdahale etti. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Herhangi bir vatandaşımıza da görevlimize de bir sıkıntı olmadı. Geçmiş olsun. Ekiplerimize, vatandaşlarımıza duyarlılıkları ve hızlı müdahaleleri için çok teşekkür ediyoruz."

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Devrek Kaymakam Vekili Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da bölgede incelemelerde bulundu.