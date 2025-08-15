Zonguldak'ta Orman Yangınları Söndürüldü - Son Dakika
Zonguldak'ta Orman Yangınları Söndürüldü

15.08.2025 20:51
Zonguldak'ta iki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü.

Zonguldak'ta iki noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'taki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Ulutan Barajı mevkisinde de ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. Bölgeye sevk edilen Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak ve Kozlu belediyeleri itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın da söndürüldü.

Yangınlarda yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
