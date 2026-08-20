Zonguldak'ta Otobüs-Özel Araç Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otobüs-Özel Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Zonguldak\'ta Otobüs-Özel Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
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Kilimli'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kilimli ilçesi Güney Mahallesi 202 Caddesi'nde meydana geldi. 20 yolcusuyla rampadan inen Nevzat Ç. (56) idaresindeki 67 M 0251 plakalı özel halk otobüsü ile Zeki S.'nin (66) kullandığı 67 AV 732 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi ile otobüsün şoförü ve 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Otobüs-Özel Araç Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Otobüs-Özel Araç Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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