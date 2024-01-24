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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Savaş A. idaresindeki otomobil, Ereğli-Zonguldak kara yolu Kavaklık 1. Köprü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hakkı K'ye çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Hakkı K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı ve bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
24.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:34
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???? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Savaş A. idaresindeki 67 SE 155 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak kara yolu Kavaklık 1. Köprü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hakkı K'ye (73) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hakkı K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hakkı K'nin cenazesi, incelemenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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