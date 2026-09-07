Zonguldak\'ta palamut bolluğu tezgahları şenlendirdi, fiyatlar 75 liradan başlıyor

Zonguldak'ta balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor.

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana balıkçıların denizlerdeki mesaisi devam ediyor. Son günlerde hava şartlarının da elverişli olmasıyla balıkçılar bol miktarda palamutla limana döndü.

Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, gazetecilere, geçen yıl palamudun olmadığını ancak bu yıl sezona iyi başladıklarını söyledi.

Halkın ilgisinin çok iyi olduğunu belirten Beybeyoğlu, "Fiyatlar uygun. En büyük balık yarım kiloya geliyor, fiyatı 100 lira. Onun bir ufağı 75 lira. İnşallah sezonun böyle devam etmesini istiyoruz. Kırmızı et ve tavuğun fiyatı belli. Üçünü yan yana koyduğunuzda en ucuzu balık." dedi.

Balıkçı Batuhan Ertürk de vatandaşların palamudu özlediğini, geçen yıl balığın az, bu yıl ise palamudun bol olduğunu belirtti.

Fiyatların daha da düşeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Ertürk, balığın taze olduğunu ve bu fiyatlara herkesin alabileceğini ifade etti.

Emekli öğretmen Mahmut Dübüş ise balığın bol olmasının vatandaşlar için sevindirici olduğunu dile getirerek, vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi.