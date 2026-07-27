Zonguldak\'ta Park Halindeki Araç Yaya Çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hastane önünde el freni çekilmeden park edilmesi nedeniyle kayan otomobil, 5 kişiye çarparak yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkerim O., 67 AGE 731 plakalı otomobilini park edip el frenini çekmeden indi. Kaymaya başlayan otomobil, durakta dolmuş bekleyen yayalara çarptı. Otomobil, durağın hemen yanındaki simit tezgahına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gül D., Serpil E., Emine A., Mustafa Ö. ve Selma K. hemen yakındaki hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Sürücü Abdülkerim O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.