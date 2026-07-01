Zonguldak'ta Rastgele Ateş Açan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Rastgele Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Zonguldak\'ta Rastgele Ateş Açan Şahıs Tutuklandı
01.07.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Püren, 8 noktaya tabancayla ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı.

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde 8 farklı noktaya tabancayla rastgele ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Püren, tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Terakki Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Püren, cadde üzerinde aralarında park halindeki bir otomobilin de bulunduğu 8 farklı noktaya rastgele tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Rastgele Ateş Açan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

17:43
Gerçek ortaya çıktı Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım’ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:47:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Rastgele Ateş Açan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.