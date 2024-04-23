Zonguldak\'ta Ruhsatsız İşletilen 3 Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 ocakta, 6 ton kömür, 40 metre ray, vinç ve vagon ele geçirildi.
Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.
Ele geçirilen malzemeler, maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, kömür ise İlçe Özel İdare ekiplerine teslim edildi.
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