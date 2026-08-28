Zonguldak'ta Sağanak Yağış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Sağanak Yağış

Zonguldak\'ta Sağanak Yağış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde aralıklarla devam etti. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ise zor anlar yaşadı. Yağışın aralıklarla pazar gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Zonguldak, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Sağanak Yağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
ABD Başkanı Trump’a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak ABD Başkanı Trump'a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Şahan Gökbakar’dan Dursun Özbek’e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye... Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 19:39:21. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Sağanak Yağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement