Zonguldak'ta Sağanak Yağış
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik aksadı.
ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde aralıklarla devam etti. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ise zor anlar yaşadı. Yağışın aralıklarla pazar gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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