Zonguldak'ta Sahipsiz Kediye Şefkat - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sahipsiz Kediye Şefkat

Zonguldak\'ta Sahipsiz Kediye Şefkat
30.06.2026 11:42
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Vücudunda kırıklar tespit edilen sahipsiz kedi, öğretmenlerin yardımıyla sağlığına kavuşuyor.

Zonguldak'ta vücudunda kırıklar tespit edilen sahipsiz kedi, öğretmenlerin desteğiyle sağlığına kavuşuyor.

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Fatma Karapınar, 25 Mayıs'ta okuldan çıktığı sırada sahipsiz bir kedinin miyavlayıp sürünerek kendisine doğru gelmeye çalıştığını fark etti.

Bir süredir okul bahçesinde besledikleri ve "Cimcim" ismini verdikleri sahipsiz kedi olduğunu gören Karapınar, kediyi veteriner hekime götürdü. Yüksekten düştüğü değerlendirilen kedinin ön muayenesinde omurilik, kuyruk, kuyruk sokumu ve ayağında kırıklar olduğu tespit edildi.

Karapınar tarafından tedavi masraflarının yarısının üstlenilmesi, kalanının ise öğretmenlerin ve veteriner hekimin desteğiyle karşılanmasının ardından sahipsiz kedi ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyon sonrası bir süre klinikte tedavisi süren kedi, öğretmenler tarafından okulun kazan dairesinde hazırlanan yuvada sağlığına kavuşuyor.

Fatma Karapınar, gazetecilere, ilk etapta acısı fazla olduğu için kedinin kendisini muayene ettirmediğini, veteriner hekimin bayıltarak müdahale edebildiğini anlattı.

Tedavi masraflarının karşılanmasında meslektaşlarının ve veteriner hekimin desteğinin olduğunu aktaran Karapınar, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrası klinikte tedavisi devam etti. Bayramdan sonra kedimizi aldık. Sahiplendirmek istedik çünkü kedinin bu şekilde dışarıda yaşaması ve kendini koruması çok zordu. Koruyucu ve bakıcı bulamadık. Okul müdürümüzden rica ettik. Okulun tenha bir köşesinde, kazan dairesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ulaşamadığı noktada yer yaptık. O günden beri de bakımını orada devam ettiriyoruz."

Kedinin kontrollü olarak dışarı çıkmasına izin verdiklerini, fazla mesafe yürüdükçe ayağında aksama ve ağrısının arttığını gözlemlediklerini belirten Karapınar, tam iyileşme sağlayana kadar gözetim altında tutacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

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