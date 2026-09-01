Zonguldak'ta Sezonun İlk Avında Yerli Balıkçılar 50 Ton Palamutla Döndü: Tezgahlar Taze ve Ucuz - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sezonun İlk Avında Yerli Balıkçılar 50 Ton Palamutla Döndü: Tezgahlar Taze ve Ucuz

Zonguldak\'ta Sezonun İlk Avında Yerli Balıkçılar 50 Ton Palamutla Döndü: Tezgahlar Taze ve Ucuz
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Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle denize açılan yerli balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde yaklaşık 50 ton palamut avlayarak kıyıya döndü. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi yetkilileri, bu bolluğun tezgahlarda taze ve ucuz balık olarak yansıyacağını belirtirken, balıkçılar zorlu deniz koşullarına rağmen bereketli bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, gece boyunca sürdürdükleri avın ardından yaklaşık 50 ton palamutla kıyıya döndü.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Karadeniz'e açılarak nasiplerini aradı.

İlk gün avının zayıf geçmesine rağmen küçük balıkçı tekneleri, kent genelinde yaklaşık 50 tona tekabül eden 5 bin kasa palamut avladı.

Balıkçıların kasalarla getirdiği palamutlar, balıkhanelere teslim edilmek üzere nakliye araçlarına yüklendi.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, gazetecilere, av sezonu başlamadan önce palamut balığındaki bolluğa dikkati çektiklerini söyledi.

Bölgede av sezonunun ilk günü yaklaşık 5 bin kasa balık avlandığını bildiren Aksu, "Bugün vatandaşlarımız tezgahlarda hem ucuz olarak görecekler hem de taze balık yiyecekler. Sezonumuz bol ve bereketli geçecek. Tahminlerimize göre olumlu ilerliyor. Balık boy oranlarıyla alakalı. 'Gırgır' diye tabir ettiğimiz büyük balıkçılar daha bölgemize ulaşmadılar. Bunlar günlük olta balıkçılarımızın, Zonguldaklı yerel balıkçılarımızın çıkardığı ürünler. Bugün Zonguldak bölgesinden ortalama 50 ton balık çıktı." diye konuştu.

Balıkçı Olcay Yılmaz ise av sezonuna bereketli bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Denizde poyraz, dalga ve sallantıyla mücadele ettiklerini belirten Yılmaz, "Denizde yoruluyoruz. Poyrazla, sallantılarla, dalgalarla mücadele ediyoruz ama sonu bereketli. 70 kasa palamutla döndük. Allah daha çok versin. Sabah saat 05.00'te denize çıktık, 5 saattir denizdeyiz ama balık olduğu zaman bütün yorgunluğu unutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Sezonun İlk Avında Yerli Balıkçılar 50 Ton Palamutla Döndü: Tezgahlar Taze ve Ucuz - Son Dakika

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